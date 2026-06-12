Castel Mella, con «Giovani Wannabe» tre giorni di festa al parco

Tre giorni di musica, sport e divertimento, ma soprattutto un progetto costruito dai giovani per i giovani. Da stasera a domenica, il Parco Giovanni Paolo II ospiterà «Giovani Wannabe», appuntamento che coinvolgerà l’intera comunità di Castel Mella grazie al lavoro di circa ottanta volontari.
La manifestazione nasce nell’ambito del progetto «Lombardia dei Giovani», promosso e finanziato da Regione Lombardia, ed è il risultato di un percorso che ha visto protagonisti la neonata associazione Wannabe Odv, i ragazzi di Spazio Giovani Castel Mella e gli studenti delle superiori bresciane. Un’esperienza che punta a valorizzare il protagonismo giovanile e la capacità delle nuove generazioni di trasformare idee ed entusiasmo in occasioni di crescita per il territorio.
«Questa iniziativa dimostra che quando si crea una rete tra istituzioni, associazioni, volontari e giovani, i risultati arrivano – sottolinea l’assessore Silvia Torchio –. Gli 80 volontari coinvolti e l’entusiasmo dei ragazzi raccontano una comunità che sceglie di investire sul proprio futuro. Crediamo che i giovani debbano avere spazi reali in cui esprimersi, proporre idee e assumersi responsabilità».
Coinvolgimento
A rendere particolarmente significativo il progetto è proprio il coinvolgimento diretto di moltissimi ragazzi impegnati nell’organizzazione, un dato che testimonia il loro forte senso di appartenenza al territorio. Fondamentale inoltre il supporto dell’Associazione Mondo Bambino e della Cooperativa Pasol.
Il programma propone appuntamenti pensati per coinvolgere cittadini di tutte le età. Si comincia questa sera con la cena cantata, una serata all’insegna della convivialità, della musica e della buona cucina e si proseguirà poi domani con l’atteso appuntamento con Maracaibo, tra musica e dj set. Domenica sarà protagonista lo Street Soccer e a chiudere la manifestazione sarà il dj set Verano.
«Vedere tanti giovani impegnarsi con passione per costruire qualcosa di bello per il proprio paese è motivo di orgoglio per tutta la comunità – conclude il sindaco Giorgio Guarneri –. Giovani Wannabe rappresenta il volto migliore di Castel Mella: una realtà viva, partecipata e capace di guardare al futuro con fiducia».