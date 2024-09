Caso di Dengue a Cazzago, eseguita la disinfestazione

Dopo l’ultimo caso sospetto registrato a Brescia, si aggiunge un’altra segnalazione di febbre Dengue a Cazzago San Martino, frazione di Bornato. Si tratta del quinto caso negli ultimi tre mesi per il paese franciacortino.

Dopo la comunicazione di Ats Brescia fatta pervenire ieri mattina, il sindaco Fabrizio Scuri ha firmato tempestivamente un’ordinanza predisponendo la disinfestazione nel raggio di 200 metri dal luogo dove è stato individuato il caso. Lo spargimento di insetticidi è stato effettuato nella notte tra sabato e domenica a partire dall’una.



L'area della disinfestazione - © www.giornaledibrescia.it

L’intervento su zanzare e larve, ha coinvolto le seguenti vie:

via Trieste,

via Castello,

via Garibaldi,

via Gramsci fino all’incrocio con la prima traversa,

via degli Alpini,

via Monte Rossa,

via Pasini,- Via del Gallo,- Via Marcolini,

via Peroni fino alla rotatoria con via Angelini,

via Romanino,

via Tito Speri,

via Gasparo da Salò,

via Angelini,

via XXV Aprile,

via dei Mille fino al civico 7,

via Villa di Sopra,

via Matteotti,

via Mazzini,

via Villa di Sotto fino alla rotatoria,

via Pieve Vecchia fino al passaggio a livello,

via San Bartolomeo,

via Trieste,

via Conte Secco,

Loc. S. Teresa

Nell’ordinanza si trovano le norme di comportamento da seguire. Nei prossimi giorni seguiranno ulteriori approfondimenti da parte di Ats che verranno comunicati.

Sempre in Franciacorta a inizio mese si è registrato il primo caso autoctono di Dengue per il quale si erano seguite tutte le procedure del caso a partire dalla disinfestazione.

Era poi stata messa a disposizione dei cittadini residenti nelle aree limitrofe al caso e ai lavoratori delle aziende frequentate dalla persona malata la possibilità di effettuare il test sierologico gratuito.

Cosa fare

A trasmettere la Dengue sono le zanzare. Proprio per questo le bonifiche sul territorio scattano anche se c’è un sospetto ancora da confermare o smentire con ulteriori analisi. Come evidenziato sul sito di Ats Brescia per proteggersi dalle punture possono essere utilizzati repellenti quando si soggiorna all’aperto e insetticidi e zanzariere per gli ambienti chiusi. In orti e giardini – non solo ora, ma sempre – è importante evitare i ristagni d’acqua: bisogna svuotare giornalmente i sottovasi, posizionare nei laghetti o negli stagni i pesci che si nutrono delle larve di zanzara, coprire con teli o microreti le raccolte di acqua che non possono essere svuotate e cambiare ogni giorno l’acqua negli abbeveratoi degli animali domestici. Inoltre è bene controllare le grondaie e mantenerle libere e pulite.