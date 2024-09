Dengue, rimandata a sabato 21 settembre la disinfestazione in via del Sarto

È slittato a domani, sabato 20 settembre, l’intervento di disinfestazione nella zona di via del Sarto e di viale della Stazione predisposto dopo che Ats aveva segnalato un possibile caso di Dengue importato da una persona che vive in via del Sarto e che era passata anche dal viale della Stazione.

È stato comunque realizzato l’intervento a titolo precauzionale previsto nell’area dove il soggetto aveva sostato dalle 3 alle 5 di venerdì 20 settembre esclusivamente sulle aree pubbliche nelle vie Corsica, Fratelli Folonari, Foppa, Solferino, Giulio Togni, XX Settembre, Vittorio Emanuele II, Piazzale della Repubblica, Viale della Stazione e Vicolo della Stazione, ma poi a causa delle condizioni meteorologiche l’intervento in via del Sarto è stato sospeso.

L’intervento in via del Sarto, nell’area individuata nella planimetria allegata che comprende via Filippo Brunelleschi, via Benvenuto Cellini, via Andrea del Sarto, via Andrea Mantegna, via Paolo Veronese e via San Polo, è quindi rinviato a domani.