Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Caso A2A-Civile, c’è l’accordo che mette fine al contenzioso

La vicenda riguardava le condizioni economiche del servizio di teleraffrescamento nella struttura ospedaliera dopo il 30 giugno 2019
L'ospedale Civile di Brescia - © www.giornaledibrescia.it
L'ospedale Civile di Brescia - © www.giornaledibrescia.it
AA

A2A e l’ospedale Civile hanno raggiunto un accordo che pone fine al contenzioso promosso dagli stessi Spedali Civili e riguardante le condizioni economiche del servizio di teleraffrescamento nella struttura ospedaliera dopo il 30 giugno 2019.

La nota

Un risultato, scrive A2A, «frutto di mesi di interlocuzione e confronto». Oltre a «regolare i profili economici per il periodo 1° luglio 2019-dicembre 2024», l’accordo – si legge nella nota – consente «di formalizzare un nuovo contratto di somministrazione con decorrenza dal 1° gennaio 2025, che disciplinerà il servizio di teleraffrescamento fino alla conclusione della procedura ad evidenza pubblica già avviata da Asst Spedali Civili per la individuazione di nuove soluzioni dei bisogni energetici».

A2A ribadisce di «aver sempre garantito in ogni fase della vicenda la piena operatività del servizio di teleraffrescamento, confermando il proprio impegno verso il territorio e il sistema sanitario locale». La società esprime «soddisfazione per il percorso compiuto e per l’esito raggiunto, che consente di chiudere una fase complessa e di proseguire nel comune interesse del servizio pubblico e della comunità».

La posizione del Civile

«L’accordo prevede anche un “contratto ponte” finalizzato alla regolarizzazione del rapporto sino al subentro del nuovo gestore, che avverrà all’esito della procedura a evidenza pubblica avviata con Avviso del 30/12/2024», fa sapere l’Asst Spedali Civili

«I contenuti del “contratto ponte” sono coerenti e conformi agli stessi criteri tecnico-economici che definiscono il rapporto degli anni precedenti sui costi effettivi del servizio», conclude la nota.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
causa Civile A2Aospedale CivileA2AaccordocontenziosoBrescia
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario