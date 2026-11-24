La vicenda che vede protagonista la bresciana Eleonora Trani, che da quindici mesi attende di rientrare in possesso dell’appartamento di famiglia dato in affitto a canone concordato e mai restituito alla naturale scadenza del contratto, spinge a riflettere su come lo Stato debba comportarsi dinanzi all’occupazione abusiva degli immobili.
Un tema trasversale a tutta quanta l’Italia e che intreccia problematiche che vanno dal diritto alla casa a alla tutela dei minori, dal rispetto della proprietà privata fino all’uso legittimo della forza in casa di sfratto. E tu cosa ne pensi? Dicci la tua.