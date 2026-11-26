Quasi sette chilogrammi di hashish nascosti in casa, altra droga pronta per essere ceduta, materiale per il confezionamento, quasi 10mila euro in contanti e una pistola. È quanto ha trovato la Polizia locale di Brescia nell'abitazione di un giovane finito in manette al termine di un'operazione antidroga condotta nel pomeriggio di giovedì 19 novembre in un quartiere cittadino.
Le indagini
A occuparsi dell'indagine è stato il Nucleo di Polizia giudiziaria, attraverso la Squadra operativa. Gli agenti stavano seguendo il giovane, sospettato di rifornire piccoli spacciatori e consumatori di droga. I controlli avevano permesso di ricostruirne gli spostamenti e le modalità con cui avrebbe gestito i contatti con i suoi acquirenti.
Nonostante l’uomo cercasse di non farsi riconoscere, spesso travisandosi, gli investigatori sono comunque riusciti a individuare l'edificio in cui abitava e a monitorarne i movimenti.
Nel pomeriggio di giovedì scorso lo hanno visto uscire dall'appartamento e allontanarsi rapidamente in bicicletta. Un comportamento che ha spinto gli agenti a intervenire per un controllo. Alla richiesta di fermarsi, però, il giovane ha tentato la fuga, liberandosi durante la corsa di un ovulo di hashish di circa 12 grammi, poi recuperato dagli operatori.
Perquisizione
Il controllo è proseguito nell'abitazione, dove è arrivata la scoperta più consistente: circa sette chilogrammi di hashish, suddivisi in panetti, porzioni e ovuli, e altri 84 grammi di marijuana. Nell'appartamento c'era anche il materiale utilizzato per preparare e confezionare le due sostanze stupefacenti. Gli agenti hanno inoltre sequestrato una somma di denaro di poco inferiore ai 10mila euro e una pistola trovata all'interno della casa.