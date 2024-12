Cartelli del pedaggio in Corda Molle, Azione organizza un flash mob

Un flash mob per protestare contro il pedaggio sulla Corda Molle. A organizzarlo, dopo l'installazione dei cartelli per il pagamento, è la sezione bresciana di Azione: «Non possiamo rassegnarci all'idea che la Corda Molle diventi a pagamento – sottolinea il segretario provinciale Marco Garza –. Questa infrastruttura è troppo importante per essere sottoutilizzata a causa dell'introduzione di un pedaggio, e i comuni limitrofi ne risentirebbero in termini di viabilità e aumento del traffico. È fondamentale mantenere alta l'attenzione su questo tema, e per questo motivo ci faremo sentire. Abbiamo anche esteso l'invito alle amministrazioni interessate».

L'appuntamento è per domani – sabato 14 dicembre – alle 15.30, presso il parcheggio di Brescia Sud. Alla protesta saranno presenti anche il consigliere provinciale di Azione Riccardo Canini e l’onorevole Fabrizio Benzoni, che sul tema aveva interrogato il ministro Salvini: «Durante la campagna per le europee aveva assicurato agli elettori bresciani che la Corda Molle non sarebbe mai diventata a pagamento. A me, durante il question time, aveva garantito che per tutto il 2024 non ci sarebbero stati pedaggi e che avrebbe fatto il possibile anche per il 2025. Evidentemente il possibile non lo ha fatto e a pagarne le conseguenze sarà il territorio bresciano».