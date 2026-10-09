Carpenedolo, vandali danneggiano croci nel cimitero

L’episodio è avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì. L’amministrazione comunale ha sporto denuncia contro ignoti

Marco Zanetti 09 ottobre 2026 1 ' di lettura

Le croci divelte nel cimitero di Carpenedolo Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti vandalismocimiteroCarpenedolo Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...