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Carpenedolo, sequestrati oltre tre chilogrammi di droga a un 28enne

Nella perquisizione in casa i carabinieri hanno trovato oltre 1,4 chilogrammi di marijuana, 705 grammi di ketamina, oltre 546 grammi di hashish e 309 grammi di cocaina
Simone Bracchi

Simone Bracchi

Giornalista

La droga sequestrata dai carabinieri
La droga sequestrata dai carabinieri

Blitz dei carabinieri a Carpenedolo: sequestrati oltre tre chilogrammi di droga tra hashish, marijuana, ketamina e cocaina e arrestato un ragazzo di 28 anni. Nella serata di ieri, i Carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Desenzano del Garda hanno messo a segno un colpo al traffico di sostanze stupefacenti nella Bassa bresciana.

La perquisizione

L’operazione è scaturita in seguito al controllo in strada del 28enne, in seguito alla quale gli investigatori hanno perquisito la casa del giovane. All’interno i carabinieri hanno sequestrato oltre 1,4 chilogrammi di marijuana, 705 grammi di ketamina, oltre 546 grammi di hashish e 309 grammi di cocaina, insieme a materiale per il confezionamento e ai bilancini. L’uomo è in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria

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