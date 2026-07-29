Carpenedolo, sequestrati oltre tre chilogrammi di droga a un 28enne

Blitz dei carabinieri a Carpenedolo: sequestrati oltre tre chilogrammi di droga tra hashish, marijuana, ketamina e cocaina e arrestato un ragazzo di 28 anni. Nella serata di ieri, i Carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Desenzano del Garda hanno messo a segno un colpo al traffico di sostanze stupefacenti nella Bassa bresciana.
La perquisizione
L’operazione è scaturita in seguito al controllo in strada del 28enne, in seguito alla quale gli investigatori hanno perquisito la casa del giovane. All’interno i carabinieri hanno sequestrato oltre 1,4 chilogrammi di marijuana, 705 grammi di ketamina, oltre 546 grammi di hashish e 309 grammi di cocaina, insieme a materiale per il confezionamento e ai bilancini. L’uomo è in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria