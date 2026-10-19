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Carovita e proteste, come valuti le manifestazioni di questi giorni?

I cortei sono sfociati anche a Brescia, sia pur senza gli esiti devastanti di Milano e di altre città europee, in scontri. È giusto manifestare così il proprio dissenso? Di’ la tua
Un manifestante a Parigi - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Un manifestante a Parigi - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Le tensioni e gli scontri che sabato 17 ottobre hanno segnato la conclusione della manifestazione contro il carovita in piazza Duomo a Brescia riaccendono il dibattito sul diritto di protestare e sui limiti della contestazione.

Quanto accaduto a Brescia non è un episodio isolato, ma si inserisce in un clima di crescente tensione che attraversa diverse città italiane e, più in generale, europee. Un fenomeno che solleva interrogativi sulle ragioni del malcontento, sul rischio di un'escalation della violenza e sulla capacità delle istituzioni di dare risposte.

Come giudicate quanto accaduto sabato a Brescia? Che cosa raccontano questi episodi del clima sociale che stiamo vivendo? E come si può garantire il diritto di manifestare senza che le piazze diventino teatro di scontri?

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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