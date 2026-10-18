Guerriglia nelle piazze, solo a Milano feriti 10 agenti e 15 manifestanti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

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Il capoluogo lombardo ridotto a campo di battaglia, tensioni anche a Torino, Bologna e a Brescia, con lanci di oggetti e lacrimogeni. La premier Meloni: «Le opposizioni non siano ambigue»

I grandi casi della cronaca nera e giudiziaria che hanno varcato i confini della provincia e sono diventati casi nazionali