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Caro carburanti, anche Tamoil taglia i prezzi di benzina e gasolio

È la quarta compagnia a prendere questa decisione, dopo Eni, Ip e Q8. La misura in vigore fino a fine ottobre
Un distributore di benzina Tamoil
Un distributore di benzina Tamoil

Anche Tamoil Italia, società appartenente al gruppo internazionale Oilinvest, ha deciso di adottare una serie di misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori a marchio. Lo ha comunicato con una nota, in cui viene specificato che l’iniziativa resterà in vigore fino al 31 ottobre 2026. È la quarta compagnia a prendere questa decisione, dopo Eni, Ip e Q8.

«L’iniziativa – si legge nel comunicato – si inserisce nel contesto delle attuali condizioni straordinarie determinate dalla situazione internazionale che continua a influenzare i mercati energetici e il settore dei trasporti, con significative ripercussioni sul potere di acquisto delle famiglie e sui costi sostenuti dagli operatori economici. Accogliendo gli appelli provenienti dalle istituzioni e dalle associazioni dei consumatori, Tamoil Italia intende contribuire concretamente a sostenere la mobilità dei cittadini attraverso l’attuazione di interventi finalizzati al contenimento dei prezzi dei carburanti. Le misure adottate sono state concepite per generare benefici sia per i consumatori finali sia per la sostenibilità economica delle attività connesse alla rete distributiva».

 

 

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