Carlo Gussalli Beretta, l’intervista faccia a faccia a «L’irriverente»

«Ma allora vi sposate, tu e Melissa Satta?»: è una delle domande a cui Carlo Gussalli Beretta risponderà questa sera (martedì 6 ottobre) alle 21.30. La seconda puntata de L’irriverente, la nuova trasmissione condotta da Andrea Cittadini su Teletutto (disponibile poi su YouTube e, da sabato, sulle principali piattaforme podcast), è dedicata a colui che incarna la sedicesima generazione di una delle famiglie simbolo dell’imprenditoria valtrumplina e bresciana: quei Beretta della Fabbrica d’Armi Pietro Beretta che giusto quest’anno ha celebrato i 500 anni dalla fondazione. Il primo documento che attesta la presenza dell’armeria a Gardone Val Trompia riporta infatti la data 1526.
Dopo la prima puntata che ha visto protagonista il giornalista e podcaster Stefano Nazzi, autore e voce del fortunato «Indagini», i riflettori sono ora puntati sul figlio degli imprenditori Umberta Gnutti Beretta e Franco Gussalli Beretta – già presidente di Confindustria Brescia –, che si racconta in questa intervista schietta e rapida parlando al giornalista tanto della sua carriera e della vita aziendale quanto della sua vita privata, saldamente intrecciate. E si sbottona, tra le altre cose, sulla sua storia d’amore con la showgirl, che ha dieci anni più di lui.