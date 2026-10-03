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«L’irriverente», su Teletutto il faccia a faccia con Andrea Cittadini

Ogni martedì alle 21.30 mezz’ora di confronto con un ospite diverso. Dopo Stefano Nazzi, il prossimo protagonista sarà Carlo Gussalli Beretta. Le puntate sono disponibili anche su YouTube e in podcast
Salvatore Montillo

Salvatore Montillo

Stefano Nazzi e Andrea Cittadini - © www.giornaledibrescia.it
Stefano Nazzi e Andrea Cittadini - © www.giornaledibrescia.it

Mezz’ora, un conduttore e un ospite: è la formula de «L’irriverente», la nuova trasmissione di Teletutto condotta da Andrea Cittadini. L’appuntamento è ogni martedì sera alle 21.30, con un faccia a faccia che, di settimana in settimana, porterà in studio personaggi di ambiti diversi. Uno spazio dedicato al confronto, in cui dare tempo alle domande e alle risposte, seguendo il filo delle esperienze e dei punti di vista degli ospiti. Ad aprire la trasmissione è stato Stefano Nazzi, giornalista di cronaca nera e voce di «Indagini», il podcast che racconta casi giudiziari e vicende criminali. Il prossimo protagonista, atteso martedì, sarà Carlo Gussalli Beretta.

Il percorso di «L’irriverente» prosegue anche dopo la messa in onda televisiva. Le puntate si possono rivedere sul canale YouTube del Giornale di Brescia e, dal sabato successivo, diventano podcast disponibili sulle diverse piattaforme. Tre modalità per seguire lo stesso incontro: davanti alla televisione, in video sul web oppure in cuffia, scegliendo quando ascoltarlo.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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