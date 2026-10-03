«L’irriverente», su Teletutto il faccia a faccia con Andrea Cittadini

Ogni martedì alle 21.30 mezz’ora di confronto con un ospite diverso. Dopo Stefano Nazzi, il prossimo protagonista sarà Carlo Gussalli Beretta. Le puntate sono disponibili anche su YouTube e in podcast

Salvatore Montillo 03 ottobre 2026 1 ' di lettura

Stefano Nazzi e Andrea Cittadini - © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Andrea CittadiniTeletuttoL'irriverente Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...