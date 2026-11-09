«Il carcere spezza i legami, noi proviamo a ricostruirli»

Da circa un ventennio la Cooperativa di Bessimo gravita intorno al microcosmo delle carceri bresciane, offrendo i più disparati servizi per i detenuti di Canton Mombello e per le detenute di Verziano. «Tra i principali ricordiamo gli agenti di rete, i centri diurni interni e l’housing sociale per i detenuti», spiega Marco Dotti, agente di rete della Cooperativa. Insieme ad un’altra figura analoga, Dotti funge da facilitatore nei rapporti tra il dentro e il fuori. «Il carcere trancia le relazioni con l’esterno. Noi manteniamo aperte le porte per un futuro reinserimento, tenendo i contatti con le famiglie, con i legali, con i servizi sociali».
Alla base, secondo Dotti, c’è una contraddizione fondamentale nel sistema carcere. «Da una parte ci sono persone incarcerate con una povertà relazionale importante, dall’altra c’è un’istituzione che nasce per spaccare, non pensata per rieducare. Così oggi ci troviamo in una situazione di forte difficoltà: vogliamo creare progetti di reinserimento ma si deve sempre partire da zero. C’è una forte contraddizione tra educare e punire».
I centri diurni rappresentano invece veri e propri spazi di decompressione, luoghi in cui i detenuti possono accedere a percorsi di musicoterapia e arteterapia. Queste attività si rivelano fondamentali per contrastare e spezzare la condizione di profonda apatia e depressione che purtroppo caratterizza la vita dietro le sbarre. «Si tratta di un supporto dedicato in modo particolare a chi si trova in una situazione di vulnerabilità o a rischio suicidio, pensato per offrire reali momenti di emancipazione personale, pur all'interno del contesto detentivo».
Dotti ha tante storie impresse nella mente. «Siamo riusciti a evitare il carcere a un uomo nato negli Stati Uniti e rientrato in Italia per motivi personali. Ha vissuto gravi difficoltà, sprofondando in una condizione di povertà economica e marginalità familiare che lo ha costretto a vivere in automobile per anni, commettendo piccoli reati contro il patrimonio per i quali è stato condannato. Grazie all'intervento del Magistrato di Sorveglianza, che ha creduto nelle misure alternative, l'uomo beneficia dei servizi di housing sociale ed è stato segnalato per l'inserimento in attività lavorative. È uno dei rarissimi casi in cui una condanna riesce a far emergere una povertà profonda, offrendo riscatto anziché una mera punizione».