Capriolo, operaio cade in una roggia: salvato dai colleghi

L’addetto al verde è precipitato in una scarpata mentre stava lavorando ed è stato trascinato dalla corrente: a causa di una frattura alla caviglia sono intervenuti anche i Vigili del fuoco

Simone Bracchi Giornalista 17 luglio 2026 1 ' di lettura

L'intervento dei Vigili del fuoco di Palazzolo a Capriolo Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti infortuniovigili del fuococadutoroggiaCapriolo Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...