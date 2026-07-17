Capriolo, operaio cade in una roggia: salvato dai colleghi

Un operaio di 49 anni è caduto in una roggia, mentre stava curando il verde a Capriolo. A salvare l’uomo, un 49enne, sono stati proprio i colleghi, che allo stesso tempo hanno avvisato i soccorsi.
All’arrivo dei Vigili del fuoco di Palazzolo – impegnati anche per i danni causati dal maltempo – e del personale sanitario, il ferito si trovava sul sentiero pedonale che costeggia la roggia, a circa 500 metri dalla strada, in zona via per Calepio. L’uomo aveva riportato diverse lesioni, tra cui una frattura alla caviglia e diverse contusioni.
La squadra dei Vigili del fuoco – giunti con l’autopompa e il defender – ha quindi trasportato il ferito sulla barella toboga fino alla strada: lì c’erano i soccorritori dell’ambualnza e dell’automedica. L’uomo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Seriate.