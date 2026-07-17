Vento e grandine nel Bresciano: tetti danneggiati, crolla una gru a Gardone

Torna il maltempo in provincia di Brescia. Una delle zone più colpite questa notte è stata la Valcamonica: si segnalano disagi in particolare a Darfo Boario Terme, dove si è abbattuta una forte grandinata, con chicchi di notevoli dimensioni.
Garda e Valsabbia
Danni e alberi divelti anche in diverse altre zone della provincia, da Bovezzo a Concesio, passando per Coccaglio. Diversi gli interventi in corso dei Vigili del fuoco, anche tra la Valsabbia e il Garda: a Roè Volciano si segnalano alberi pericolanti, a Gardone Riviera il forte vento ha provocato il crollo di una gru per lavori edili, che ha danneggiato i tetti di alcuni edifici.
A Toscolano Maderno le forti raffiche hanno abbattuto una pianta secolare davanti alla chiesa, nella piazzetta vicina alla ex gioielleria Felicina. A Villanuova sul Clisi, in via Roma lungo la Sp116, è crollata una tettoia. Sul posto i Vigili del fuoco di Vestone e un’ambulanza dell’Anc di Roè Volciano: non risultano esserci feriti gravi.
In Valtrompia
Diversi tetti danneggiati anche Lumezzane. Il vento forte ha creato nell’arco di una decina di minuti molti danni alle coperture di stabilimenti e capannoni e problemi conseguenti alla viabilità, con lamierati e profilati metallici sparsi un po' ovunque lungo la strada della Valgobbia.
A Palazzolo, in via del Dosso a San Pancrazio, un grosso pino di una villa è caduto in strada. Una pianta ostruisce il passaggio delle auto anche in via Zanardelli. Il maltempo ha presentato il conto anche in città: diversi gli alberi sradicati dal vento al parco del Villaggio Prealpino.