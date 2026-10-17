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Capriolo, cade dalla bici sul Monte Alto: interviene l’elisoccorso

Nell'urto un uomo di 46 anni ha riportato un trauma al torace, alla spalla e a una gamba: le sue condizioni comunque non sono gravi
Emma Crescenti
Elisoccorso in fase di atterraggio al Civile - © www.giornaledibrescia.it
Elisoccorso in fase di atterraggio al Civile - © www.giornaledibrescia.it

Un uomo di 46 anni questa mattina (sabato 17) è stato soccorso nella zona boschiva di Capriolo, sul Monte Alto, dopo una rovinosa caduta in bicicletta. I soccorsi sono intervenuti verso le 10.25 in via Colzano. Stando alle prime informazioni il ciclista, classe 1980 e residente a Coccaglio, nel percorrere il sentiero che attraversa i boschi ha perso il controllo della due ruote ed è stato sbalzato, cadendo sullo sterrato.

Nell'urto ha riportato un trauma al torace, alla spalla e a una gamba. Impossibilitato a muoversi, è stato soccorso dagli operatori del Soccorso Alpino e dell'elisoccorso arrivato da Bergamo. È stato trasportato al Civile in codice giallo e le sue condizioni non sono gravi. Sul posto per gli accertamenti del caso anche i carabinieri.

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