Capriolo, cade dalla bici sul Monte Alto: interviene l’elisoccorso

Un uomo di 46 anni questa mattina (sabato 17) è stato soccorso nella zona boschiva di Capriolo, sul Monte Alto, dopo una rovinosa caduta in bicicletta. I soccorsi sono intervenuti verso le 10.25 in via Colzano. Stando alle prime informazioni il ciclista, classe 1980 e residente a Coccaglio, nel percorrere il sentiero che attraversa i boschi ha perso il controllo della due ruote ed è stato sbalzato, cadendo sullo sterrato.
Nell'urto ha riportato un trauma al torace, alla spalla e a una gamba. Impossibilitato a muoversi, è stato soccorso dagli operatori del Soccorso Alpino e dell'elisoccorso arrivato da Bergamo. È stato trasportato al Civile in codice giallo e le sue condizioni non sono gravi. Sul posto per gli accertamenti del caso anche i carabinieri.