È morto il cantautore Paolo Benvegnù: aveva 59 anni

Si è spento a 59 anni il musicista Paolo Benvegnù.

Ad annunciarlo sono stati la famiglia, gli amici e i collaboratori, che in una nota congiunta hanno dato notizia della morte del cantautore, «un uomo capace di infondere bellezza e poesia in qualunque cosa facesse come dimostra la sua lunga carriera e i brani che ha pubblicato in questi anni».

La Targa Tenco 2024

Benvegnù nel 2024 era stato insignito della Targa Tenco grazie a «È inutile parlare d’amore» e aveva appena pubblicato «Piccoli fragilissimi film reloaded», inedita versione del disco che aveva segnato il suo esordio da solista nel 2004.

L’artista

Protagonista della puntata di «Via dei matti n.0» in onda proprio lunedì 30 dicembre 2024, Benvegnù era nato a Milano, vivendo poi gran parte della sua vita a Perugia.

Cantautore e chitarrista, l’artista aveva esordito sul lago di Garda con la band rock alternative Scisma: erano gli anni ’90 e il gruppo si sciolse nel 2003, anno dopo il quale Benvegnù proseguì la carriera come solista.

A Brescia l’ultimo concerto si è tenuto a febbraio 2024 presso la Latteria Molloy.