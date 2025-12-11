Capodanno in città: dal concertone in piazza Loggia al dj-set in Castello

Un Capodanno sparso per la città, con proposte diverse e una regia unica: Brescia prepara il passaggio al 2026 con un programma costruito per pubblici differenti, dal grande evento musicale in piazza alle serate nei teatri, nei quartieri e perfino in Castello.

In piazza Loggia il party «Music is power»

Il cuore della festa sarà in piazza della Loggia con il concertone organizzato dal Comune di Brescia con Radio Bresciasette e l’Associazione Festa della Musica. Il format, totalmente nuovo, nasce per mettere al centro le musiciste e i musicisti bresciani con una maratona collettiva a partire dalle 21. Sul palco saliranno 40 artisti e band, per un totale di 110 musicisti, insieme a tre dj e due animatori tra i più noti della città.

Gli artisti non si alterneranno in scaletta, ma condivideranno il palco in combinazioni costruite per l’occasione. Ognuno rinuncerà al proprio repertorio per reinterpretare hit senza tempo insieme alle altre formazioni. A coordinare lo stage arriva Diego Spagnoli, da oltre quarant’anni stage manager di Vasco Rossi e delle principali star internazionali nei tour italiani.

Dalle 21 alle 23.45 si alterneranno otto «all star band», ciascuna con un medley di 15 minuti, in staffetta con i dj di Radio Bresciasette. A mezzanotte saliranno ospiti speciali di casa.

Chi salirà sul palco

Capodanno 2025: la festa di Radio Bresciasette

La prima nasce insieme all’associazione La Laguna e riunisce, per la prima volta sullo stesso palco, i musicisti di Superdownhome, Slick Steve & The Gangsters, Tijuana Horror Club, The Bonebreakers e Bombetta Swing, in un percorso che fonde rock’n’roll, blues e swing. La seconda mette in dialogo cantautori come Ettore Giuradei, Dellino Farmer, Isaia Mori, Daniele Gozzetti, Nick Garrapatero, Alessandro Ducoli e Stefano Rizzo, sostenuti da una band composta da Valerio Gaffurini, Rocco Bortoletto, Daris Trinca, Carlo Gorio, Michele Coratella, Gianluca Gabriele e Giordano Ceresoli.

La terza formazione porta sul palco le anime folk, country, irish e celtic di Andrea Van Cleef, Hellfred & The Riverjumpers, White Fence, The Crowsroads, Winin’ Boys e Simone Grazioli. La quarta unisce alcune delle cantautrici più note del panorama locale – Claudia Is On The Sofa, Saraluce, Laura Sirani e Allegramente Drammatica – insieme a Vittoria Izzo, Laura Costantino, Davide Bonetti, Stefano Silvestri e Martin Santoro.

Il percorso prosegue con la quinta formazione nata dal dialogo con Diluvio Festival, che coinvolge alcune delle voci più giovani e interessanti della scena indipendente: Ella Codesta, Arthur Lisko, Eyes Be Quiet, Marea, Paolo Lazzaroni, Alessandro Zappulli, Rey Mago e Micymyao. La sesta è guidata dall’energia dei Rusty Brass, un collettivo street interamente composto da ottoni e percussioni, con un repertorio che spazia dal funk al jazz, dal balkan al reggae.

La settima porta sul palco alcuni dei finalisti e delle finaliste degli High School Music Awards 2025, tra cui Uppercut, Ailex, Garden State, Ariel, Write Here, Jacopo Sartori, Aporia, Ricky Anna e No Blood Brothers Wadup. Chiude il gruppo l’ottava formazione, Koolantro Raymi, progetto nato a Brescia che intreccia sonorità dell’America Latina tra cumbia, salsa e samba, celebrando la componente multiculturale della città.

Alla mezzanotte saliranno Charlie & The Cats: la storica reunion porterà di nuovo insieme Charlie Cinelli, Alan Farrington e Cesare Valbusa con un medley dei loro successi. Poi spazio al revival targato Radio Bresciasette con i dj Fulvio Marini, Ale Cerqui e Dr. Space, affiancati dagli animatori Davide Briosi e Ruggero Tavelli.

A teatro

Nicola Piovani sarà al Teatro Borsoni - © Fondazione Musica Per Roma / foto Musacchio, Ianniello & Pasqualini

Chi preferisce un Capodanno in sala può scegliere il concerto-evento «Piovani speciale Capodanno», proposto dal Centro Teatrale Bresciano al Teatro Borsoni. Protagonista sarà Nicola Piovani con la sua band. I biglietti sono disponibili sui canali del Ctb.

L’auditorium San Barnaba ospita invece «Rondini, Musiche in volo tra i popoli del mondo» con Damiana Dellantonio (voce), Paolo Malacarne (tromba/flicorno), Roberto Soggetti (pianoforte), Giulio Corini (contrabbasso) ed Emanuele Maniscalco (batteria). Inizio alle 22, ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti.

Sul Cidneo: la festa di We Love Castello

Il Capodanno bresciano torna anche sul Cidneo. We Love Castello accende il Bastione di San Faustino (piazzale della Locomotiva) dalle 20 con un live set elettronico e un viaggio musicale dagli anni Ottanta a oggi. In consolle Blando e Ivan Preti, animazione di Marco Magri. I biglietti sono disponibili sul circuito Ciaotickets e sui canali web di We Love Castello. Il costo è di 15 euro con drink in prevendita, 20 euro con drink in cassa, fino a esaurimento della capienza.

Autobus e metropolitana

Anche il sistema del trasporto pubblico sarà riorganizzato per sostenere la festa e facilitare gli spostamenti nelle ore serali. La metropolitana, nella notte tra il 31 dicembre e l’1 gennaio, viaggerà fino alle 2, mentre gli autobus manterranno l’orario natalizio feriale con un’estensione del servizio sulle linee 2 Pendolina–Chiesanuova, 3 Mandolossa–Rezzato/Virle e 17 Castelmella–Ospedale, che continueranno a circolare fino alle 2.

Le altre linee urbane effettueranno invece l’ultima corsa in centro alle 22.30, come previsto dal programma natalizio. Il giorno successivo, giovedì 1 gennaio 2026, la metropolitana riaprirà alle 7 e gli autobus torneranno all’orario festivo. Per dettagli aggiornati e per eventuali variazioni è possibile fare riferimento ai canali ufficiali di Brescia Mobilità o al servizio di Customer Care, attivo ogni giorno dalle 7.30 alle 22 (al numero 030 3061200 o via WhatsApp al numero 340 0702227).