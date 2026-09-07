Porfido e luci, Padenghe si trasforma: cantieri fino al 2027

Prima via Chiesa a Padenghe, con il porfido rifatto, i percorsi pedonali ben riconoscibili e le nuove tubature sotto terra. Poi piazza Caduti, destinata a diventare non più soltanto un luogo di passaggio, ma uno spazio nel quale fermarsi e incontrarsi. Il centro storico cambia volto con un intervento in due tempi: il primo cantiere partirà a ottobre, il secondo nell’autunno del 2027. Il progetto è fresco di presentazione pubblica. Con il sindaco Albino Zuliani e la Giunta, l’altra sera c’erano la responsabile dell’Area tecnica e dei Lavori pubblici Paola Visini, il progettista Matteo Defendini e il responsabile di Acque Bresciane Gianfranco Sinatra.
Da ottobre ad aprile
L’intervento completa la riqualificazione del centro storico avviata nel 2023 con piazza Matteotti. Il progetto originario, articolato sulle tre aree, prevedeva un investimento complessivo di 800mila euro, oneri e altre spese compresi.
Il primo lotto interesserà via Chiesa da ottobre 2026 ad aprile 2027. Prima dell’estetica si interverrà su ciò che non si vede: Acque Bresciane sostituirà circa 170 metri di acquedotto, rifarà gli allacciamenti e verificherà la separazione tra acque bianche e nere. La fognatura è in buone condizioni, ma saranno adeguati una quindicina di collegamenti. Poi toccherà alla superficie. La pavimentazione sarà rifatta in porfido; segnapassi luminosi e dissuasori mobili distingueranno lo spazio dei pedoni dalla carreggiata. Spariranno due parcheggi non conformi al Codice della strada e pericolosi per chi cammina. L’obiettivo è moderare il traffico senza ridurre, nel complesso, i posti disponibili.
Il Comune promette di contenere i disagi. Gli scavi saranno coperti periodicamente con asfalto provvisorio, il passaggio a valle di piazza Matteotti resterà libero e le interruzioni dell’acqua dureranno poche ore. Passerelle in legno garantiranno l’accesso a case e negozi; alcuni cartelli segnaleranno le attività aperte.
Il secondo lotto
Più complesso il secondo lotto, previsto in piazza Caduti dall’autunno 2027. Qui saranno rinnovate le condotte e la pavimentazione, nasceranno due parcheggi e lo spazio davanti alla chiesa acquisterà una nuova funzione. Il progetto propone una doppia seduta circolare e rimovibile, raccolta attorno a un elemento simbolico: una piccola piazza nella piazza, pensata per restituire al centro un luogo di incontro. Dal pubblico sono arrivate richieste di aggiornamenti costanti, garanzie sull’accessibilità e più verde urbano. Le proposte, ha assicurato l’Amministrazione, saranno valutate.