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«Cannabis light non pericolosa»: il giudice manda gli atti alla Consulta

Il giudice di Brescia Luca Tringali chiede di valutare l’incostituzionalità della stretta del Governo nell’ambito del processo abbreviato a carico del titolare di due negozi di cannabis light di Sirmione e Desenzano del Garda
Prodotti esposti in un negozio che vende cannabis light - Foto Ansa/Riccardo Antimiani © www.giornaledibrescia.it
Prodotti esposti in un negozio che vende cannabis light - Foto Ansa/Riccardo Antimiani © www.giornaledibrescia.it

La «presunzione assoluta di pericolosità» della cosiddetta cannabis light, su cui si fonda «il divieto» di detenzione e vendita, previsto, tra gli altri, nel decreto Sicurezza del 2025, «appare smentita, in radice, dalle acquisizioni scientifiche recepite dallo stesso ordinamento». Anche perché «sulla scorta della normativa europea» sono state individuate le soglie di Thc, il composto che causa l’effetto drogante, «dello 0,2 e dello 0,6 per cento» come «discrimine della liceità della coltivazione» per «inidoneità drogante del vegetale entro tali limiti».

L’ordinanza

Lo scrive il giudice di Brescia Luca Tringali nell’ordinanza con cui ha deciso, come già successo in altri Tribunali italiani, di mandare gli atti alla Consulta per valutare la possibile illegittimità costituzionale delle norme del decreto del governo dello scorso anno che, tra le altre cose, hanno imposto una stretta sulla commercializzazione della cannabis light, equiparandola, in pratica, alle sostanze stupefacenti.

Il caso

Il giudice ha accolto la questione dell’invio degli atti alla Corte Costituzionale posta dall’avvocato Niccolò Vecchioni nel processo abbreviato a carico del titolare di due negozi di cannabis light di Sirmione e Desenzano del Garda.

L’imputato, Nicolò Savoldelli, era stato anche arrestato e messo ai domiciliari con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio per «19 barattoli» che aveva nei due esercizi commerciali «contenenti» circa 2 chili di «infiorescenze di marijuana».

Poi, era stato rimesso in libertà dal giudice delle direttissime. «La vicenda – aveva già spiegato la difesa – suscita particolare allarme, perché si tratterebbe del primo arresto del titolare di un’attività commerciale che opera in piena liceità, nel rispetto della normativa civile e fiscale, con prodotti tracciati e documentati».

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cannabis lightCorte CostituzionaleincostituzionalitàDecreto SicurezzaBrescia
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