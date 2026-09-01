Dalla camminata colorata ai grandi concerti: ecco il «Settembre inzinese»

Da questo sabato al 24 ottobre Inzino torna ad animarsi con quasi due mesi di appuntamenti tra tradizione, sport, arte, musica e cultura della montagna. È il «Settembre inzinese», storica manifestazione organizzata dall’associazione Madonna del Castello, presieduta da Ladislao Mattiuzzo, che da oltre sessant’anni accompagna la vita della frazione gardonese.
Il programma
Ad aprire il programma, sabato 5 settembre alle 16, sarà la seconda edizione della «Inzino run of color», camminata non competitiva e colorata lungo le vie del paese (iscrizioni chiamando il 334.5369327; i minori potranno prendervi parte solo se accompagnati). Domenica l’attenzione si sposterà sugli anziani della Rsa Pietro Beretta, protagonisti di una giornata di festa.
Il cuore più tradizionale della manifestazione batterà dal 12 al 14 settembre con la «Festa in Valle d’Inzino»: bancarelle, hobbistica, street food, pesca di beneficenza e stand degli alpini accompagneranno il fine settimana.
Sabato 12 nella sala civica sarà inaugurata «Viaggio nel mito», mostra con le opere di Marco Furri e i disegni di Luca Bazzani che sarà visitabile fino al 20 settembre; lunedì 14 il cielo della Valle d’Inzino sarà illuminato dallo spettacolo pirotecnico.
La manifestazione riprenderà dal 24 al 27 settembre al campo sportivo parrocchiale dove ogni sera sarà aperto lo stand gastronomico con serate musicali. Sabato 26 la canonica ospiterà «La nostra tradizione tra passato e presente», con dimostrazioni pratiche dedicate ai mestieri di un tempo e, nelle stesse sale, sabato e domenica sarà allestita anche una mostra di ricamo.
Il 27 settembre tornerà poi uno degli appuntamenti più longevi e riconoscibili del calendario: la 46esima Festa dei Caicì con stand gastronomico al campo sportivo. Non mancheranno gli incontri dedicati alla montagna.
Mercoledì 30 settembre al cinema teatro di Inzino tecnici e volontari della stazione della Valtrompia presenteranno l’attività del Soccorso alpino, mentre venerdì 16 ottobre il Cai di Gardone proporrà la serata «Una vita sugli 8000» con l’alpinista Mario Vielmo. La coda sarà affidata soprattutto alla musica: il 3 ottobre nella parrocchiale si esibirà l’orchestra di mandolini e chitarre «Il plettro», mentre il 10 ottobre il cinema accoglierà la trentesima «Rassegna di canti corali». Chiusura il 24 ottobre, nella parrocchiale con «Dal passato al presente», concerto per sassofono e organo.