Calvisano, «In piazza con noi» accende le telecamere alla Fiera agricola

In dialetto, Calvisano, lo chiamano il «paès dei oc»: un riferimento scherzoso alle oche che un tempo uscivano dal vaso Saugo e in cui era facile imbattersi perché scorrazzavano per le vie del paese. Un’immagine popolare che richiama, a torto, un’idea di «stupidità» legata all’animale, ma che non rende giustizia a una comunità ricca di eccellenze e vitalità.

Eccellenze che saranno sotto i riflettori della diretta domenica 8 marzo, dalle 11, nella trasmissione «In piazza con noi», condotta da Angela Scaramuzza, Marco Recalcati e Giorgio Zanetti, in onda su Teletutto, sul canale 16 del digitale terrestre o in streaming sul sito dell’emittente (www.teletutto.it).

Giornata clou

L’appuntamento coincide con la giornata clou della tradizionale Fiera agricola, che anima il fine settimana e che è ad ingresso gratuito.

Le telecamere accenderanno quindi i riflettori sulle specialità enogastronomiche locali: il miele dell’azienda agricola Paganini, premiato con la Goccia d’oro; la torta di Rose De.co della forneria Fratelli Franchi; l’Agroittica Lombarda, realtà di riferimento mondiale nella produzione di storione e caviale. Spazio anche al patrimonio storico e architettonico e al vivace tessuto associativo, senza dimenticare i progetti che guardano al futuro.

Il settore rurale resta il motore trainante del territorio bassaiolo, con diversi allevamenti e coltivazioni estese lungo i 45 chilometri quadrati che lo compongono e articolati nelle tre frazioni di Malpaga, Mezzane e Viadana.

Comunità

Allevamenti e coltivazioni disegnano l’identità di Calvisano, un territorio che durante la Fiera si mostrerà tra trattori d’epoca e imponenti macchinari moderni, esposti nelle vie del centro.

In trasmissione interverranno il sindaco Angelo Formentini, il consigliere delegato Pierangelo Bartoli e, per la commissione Agricoltura, il presidente Emanuele Favalli con il vicepresidente Marco Antonioli.

Alla Fiera agricola sono attesi tantissimi visitatori

Ma il mondo contadino non sarà il solo ad avere un lente d’ingrandimento: con Giovanni Appiani è previsto un approfondimento sulla torre civica e su palazzo Lechi, che alle 20 sarà al centro di uno spettacolo di luci e fuochi pirotecnici a basso impatto acustico, con un suggestivo effetto «incendio».

Tra le eccellenze sportive spicca poi il Rugby Calvisano, tra i club più titolati d’Italia grazie agli scudetti messi in bacheca negli anni. Infine, uno sguardo ai progetti in cantiere: l’asilo, la pista ciclopedonale e gli interventi sul ciclo idrico, seguiti dagli assessori Michel Lesioli e Ivana Tratta. Insomma, una comunità in movimento, pronta a raccontarsi in diretta.