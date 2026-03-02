A «In piazza con Noi» il racconto della Corsa Rosa

Le telecamere di «In piazza con noi» domenica 1° marzo avevano un filtro rosa. Si sono accese in diretta da piazza Vittoria per la diciassettesima edizione della Corsa Rosa, che come ogni anno ha portato a correre e camminare per la città migliaia di donne, uomini, anziani, giovani e bambini per accendere i riflettori sull’importanza della prevenzione del tumore a seno e del contrasto alla violenza di genere. Radio Bresciasette ha raccontato con la sua diretta l’intera manifestazione.​​​​​​

​​​​​​Ai microfoni di Marco Recalcati, Giorgio Zanetti e Angela Scaramuzza – che ha sostituito Elisabetta Del Medico, impegnata nelle vesti di speaker ufficiale dell’evento – si sono alternate le voci di chi dà vita alla corsa e la supporta.

Gli scatti di «In piazza con Noi» dalla Corsa Rosa - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Sport e impegno sociale

Lo ha ricordato proprio, Paola Vasta, presidente della Uisp di Brescia che la organizza: «Sono tantissime le associazioni che lavorano con noi e che lo fanno quotidianamente per la prevenzione del tumore al seno e il contrasto alla violenza di genere». Tiziano Pesce, presidente nazionale della Uisp ha aggiunto che «si è partiti proprio dal valore sociale dello sport».

Loading video... In 7mila alla Corsa Rosa

La sindaca di Brescia, Laura Castelletti indossava la maglia rosa ufficiale con impresso il numero uno: «Ci sono sin dalla prima edizione – ha raccontato –. Le donne bresciane sono state veramente tra le prime a muoversi per sensibilizzare su prevenzione e lotta alla violenza di genere». La Loggia, lo ha ricordato l’assessora comunale alle Pari opportunità, Anna Frattini, lavora da tempo «attraverso la Rete antiviolenza, la Commissione Pari opportunità, i Centri antiviolenza».

Maddalena Damini, direttrice artistica di Radiobresciasette, affiancata da Brio, Davide Briosi, ha rimarcato «la continuità nell’impegno nel dare voce alla manifestazione».

La Corsa Rosa 2026 - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

E poi chi la supporta, partire dal naming sponsor, Cotonella. «Crediamo che i numeri dicano di quanto questa manifestazione sia sentita», ha ribadito l’amministratore delegato, Marco Zannier.

«La Corsa Rosa è nel Dna di Brescia», ha detto Nicolò Manclossi, Ceo di Eventificio che affianca Uisp nell’organizzazione. Tra gli sponsor anche Bcc Brescia e Bossoni Spa. «Siamo fieri di sostenere la manifestazione», ha confermato l’amministratore delegato Mauro Bossoni.

Novità

Tra le novità, la presenza in piazza del camper della Breast unit del Civile per screening senologici gratuiti. «Bisogna lavorare ancora sulla partecipazione allo screening per la prevenzione del tumore al seno ferma al 50%», ha detto la dottoressa Rebecca Pedercini, responsabile della Breast unit. Anche Coldiretti Brescia sostiene la Corsa Rosa, la presidente Laura Facchetti ha ribadito quanto «mangiare bene e sano siano importanti per la prevenzione e quando si affronta una malattia».