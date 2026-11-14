Calvisano e «Magnetica festival», torna la rassegna organizzata dai giovani

Cambiano le stagioni, non la voglia dei giovani del paese di offrire interessanti momenti di approfondimento culturale e svago. Dopo il «Magnetica spring festival» di aprile, interamente dedicato al compianto maestro Luciano Cottini, con l’autunno torna la seconda edizione del «Magnetica festival», a ingresso libero. Come per l’esordio di un anno fa, che aveva raccolto un ampio successo di pubblico intergenerazionale, la manifestazione si svolgerà nella sala polivalente «Beata Cristina» nel fine settimana, a partire da venerdì 20 novembre.
La proposta
In mattinata gli alunni della scuola secondaria di primo grado di Calvisano incontreranno quattro scrittori locali, espressione di generi diversi – thriller, fantasy, romanzo rosa e poesia – per lavorare con loro sulla nascita di una storia. Da «fucina delle idee», gli spazi di via San Michele cambieranno poi volto in serata, con un appuntamento realizzato in collaborazione con AperiPirlo e dedicato alla musica, con i grandi successi della «Generazione 2000».
Sabato 21 novembre, alle 17, sarà invece la volta dell’economista Michele Boldrin, professore alla Washington University di St. Louis, chiamato ad aprire un confronto su una domanda quanto mai attuale: «L’Ai ci ruberà il lavoro?». Domenica 22 novembre l’attenzione si sposterà sulla solidarietà, con la colazione organizzata dall’associazione «Insieme per il Dopo di noi», impegnata nella raccolta di fondi per garantire un futuro indipendente alle persone con disabilità del territorio.
La giornata sarà anche dedicata a «Brescia in parole», una reunion di 30 autori bresciani che, oltre a mettersi a disposizione dei ragazzi per il laboratorio «Alla scoperta della scrittura», nel quale imparare ad abbozzare un racconto partendo da zero, avranno l’occasione di raccontarsi attraverso interviste, presentare le proprie opere, disponibili anche per l’acquisto, e incontrare i lettori.
L’open mic proseguirà nel pomeriggio con alcuni ospiti, tra cui la giornalista di Mediaset Laura Magli e il fumettista Marco Galli, che sarà intervistato da Federico Migliorati. Chiuso il viaggio nel mondo della letteratura, alle 20.30, salirà sul palco il comico Tiberio Cosmin, già membro del collettivo «Pota Boyz» e noto anche per la partecipazione a «Italia’s Got Talent».
«Cerchiamo sempre di ampliare i nostri orizzonti e permettere a più persone possibile, soprattutto ai giovani, di arricchirsi con qualcosa di diverso dal solito – dice Emanuele Accini, presidente del sodalizio che organizza il Magnetica festival –. Grazie al Comune e ad alcune ditte che ci sono vicine, le iniziative che mettiamo in campo sono a fruizione gratuita».