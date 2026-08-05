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Caldo record, Brescia tra le 27 città da bollino rosso: come ci si adatta?

Domani è previsto il picco, poi dovrebbe arrivare un lievissimo calo termico. Avete cambiato le vostre abitudine per resistere alla calura?
Caldo record oggi e domani - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Caldo record oggi e domani - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Il caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record: se oggi 25 le città col bollino rosso di allerta per le ondate di calore, domani saliranno a 27, tra cui Brescia. Tutte le città campione monitorate dal ministero della Salute dal Nord al Sud, appunto 27, registreranno dunque - per la prima volta nell'anno in corso - temperature massime con rischi per la salute di tutta la popolazione. 

Nel prossimo weekend è previsto un lievissimo calo termico, passeremo dai 39 ai 36 gradi secondo Lorenzo Tedici de iLMeteo.it, ma servirà a ben poco: «All'atto pratico, a causa dell'elevata umidità, per il nostro corpo, non cambierà nulla».

Sul fronte dell'agricoltura, il caldo record sta devastando i raccolti di frutta e verdura, riducendo la disponibilità e facendo registrare un aumento dei prezzi allo scaffale. L'altra faccia del clima impazzito in questa estate sono, poi, i forti temporali causati dal calore in eccesso. Ieri un nubifragio ha colpito Cervinia e la zona è stata subito messa in sicurezza. Un'estate da primato anche in Paesi meno abituati alle alte temperature, con l'Austria che registra un record assoluto di caldo: la stazione di Vienna-Stammersdorf ha rilevato una temperatura di 40,8 gradi. Un valore mai misurato prima nel paese alpino.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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