BOLZANO, 04 AGO - L'Austria registra un record assoluto di caldo: la stazione di Vienna-Stammersdorf ha rilevato una temperatura di 40,8 gradi, secondo i dati forniti da Geosphere Austria, un valore mai misurato prima nel paese alpino. E' stato superato così il precedente primato risalente al 2013, quando a Deutsch-Altenburg, nella Bassa Austria, si toccarono i 40,5 gradi. L'attuale ondata di calore sta raggiungendo il suo picco tra oggi e domani, giornate per le quali i meteorologi prevedono ancora valori estremi. Per questo la Geosphere ha confermato l'allerta meteo rossa - il livello massimo - per Vienna, il Burgenland settentrionale e il nord-est della Bassa Austria.
A Vienna 40,8 gradi, il valore più alto mai misurato prima in Austria
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