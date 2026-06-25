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Caldo, il picco tra domenica e lunedì: allerta temporali di calore

Brescia sarà bollino rosso anche venerdì 26 giugno, in attesa di un weekend con temperature vicine ai 40 gradi
Una donna beve in centro a Brescia - © www.giornaledibrescia.it
Una donna beve in centro a Brescia - © www.giornaledibrescia.it

Sole e temperature da record, ma anche temporali di calore. Le previsioni per i prossimi giorni confermano che il picco di questa seconda ondata di calore dell'anno in Italia sarà tra domenica e lunedì prossimi, con le temperature che supereranno i 40°C in alcune aree. Anche Brescia rimane nella morsa dell’afa e del caldo, con il bollino rosso – confermato per venerdì 26 – che resta una costante.

Ma indicano anche che lo scenario meteorologico sarà caratterizzato da temporali in tutto il Paese che, peraltro, non riusciranno ad abbassare le temperature e l'umidità. Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, «a far riflettere è la geografia di questo caldo: non stiamo parlando delle aree interne della Sicilia o della Sardegna, ma di città come Firenze e Parma, nel cuore della Toscana e dell'Emilia. Nel frattempo, metropoli come Milano continueranno a soffrire in un clima che oscilla tra il tropicale, il super tropicale e l'equatoriale».

A giudizio dell'esperto, «siamo lontani dai mesi di giugno del secolo scorso, quando sotto la Madonnina ci si godeva giornate a 32°C e si riposava con notti fresche a 17°C. La nostra percezione si è talmente assuefatta all'eccesso che, paradossalmente, oggi accogliamo una previsione di 34°C come una buona notizia, definendola una “rinfrescata”».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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