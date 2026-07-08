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Caldo, lieve miglioramento a Brescia: domani sarà da bollino giallo

In calo i bollini arancioni in Italia. Quest’ondata di calore sembra essere meno intensa della precedente
Una persona si rinfresca - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Una persona si rinfresca - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

In calo, domani, i bollini arancioni che indicano il rischio caldo per la salute dei più fragili: scendono dai 10 di oggi a 3. Lo perderà anche Brescia, che passerà al giallo. È confermato il bollino rosso a Firenze per domani, che rimarrà anche venerdì con l’aggiunta di Perugia.

Ondata meno intensa

Questo quanto emerge dall’ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, da cui sembra che la terza ondata di calore dell’anno sia meno intensa della precedente, almeno in Italia. I bollini arancioni, tra le 27 città prese in considerazione nel bollettino, oggi sono Ancona, Bologna, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Pescara, Torino, Venezia e Verona. Domani il rischio caldo per i più fragili è confermato solo per Perugia, Pescara e Torino.

Stabili invece i bollini verdi (assenza di rischio caldo): sono 5 oggi (Catania, Genova, Napoli, Palermo e Rieti) e 5 giovedì e venerdi (Bari, Cagliari, Catania, Napoli e Palermo). Netta la prevalenza, in tutti e tre i giorni, dei bollini gialli che indicano lo stato di pre-allerta per una possibile ondata di calore: sono 12 oggi, 18 domani e 19 venerdì.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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