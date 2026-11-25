Cento anni e ancora i caffettini in piazza, le voci dei tenori, le filastrocche in dialetto da insegnare a chi ha voglia di ascoltarle. Domani alle 15.30, la Casa di riposo di Calcinato festeggerà Rosina Venturini, per tutti Rosi.
Nata a Calcinato il 28 novembre 1926, quarta di sette fratelli, Rosi è cresciuta a Calcinatello. Da bambina, gracile e colpita dal tifo, ha vissuto anche il dolore per due fratelli adolescenti morti su un campo minato vicino alla polveriera di Castenedolo.
Non si è mai sposata e ha dedicato la propria vita agli altri. Nel 1954 lasciò Calcinatello per Civine di Gussago, dove iniziò ad assistere don Piero Chitò, sacerdote, uomo di cultura e giornalista. Lo avrebbe accompagnato per più di sessant’anni: prima a Civine, poi al Casazza e infine al santuario di Santa Maria delle Consolazioni, a Brescia.
Ai piedi del Castello aveva le sue abitudini. Ogni giorno scendeva a piedi fino al centro, piazza Loggia, piazza Duomo, il Pam per la spesa e quei caffettini che non ha mai smesso di gradire. Accanto a don Piero si occupò anche degli oratori, presenza familiare per generazioni di ragazzi.
Rosi ha sempre avuto il teatro addosso. Da giovane recitava nelle commedie degli oratori; poi sono rimasti il canto, le poesie dialettali, gli aneddoti e il gusto di mettersi in scena per nipoti e amici. Dopo la morte di don Piero visse ancora da sola alle Consolazioni, prima di arrivare a Calcinato.