Calci e pugni alle auto in via Dalmazia: arrestato un 29enne

L’uomo ha anche aggredito i poliziotti, che dopo averlo fermato gli hanno sequestrato un coltello di grandi dimensioni. Per lui il questore ha chiesto la revoca della protezione internazionale

07 novembre 2026 1 ' di lettura

Due volanti della Polizia di Stato - © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti arrestatoaggressionecalcipugniBrescia Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...