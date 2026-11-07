Calci e pugni alle auto in via Dalmazia: arrestato un 29enne

Momenti di tensione in via Dalmazia a Brescia, dove un uomo ha seminato il caos tra automobilisti e passanti, finendo per aggredire gli agenti intervenuti per fermarlo. Protagonista dell’episodio un cittadino marocchino di 29 anni, residente in provincia, arrestato dalla Squadra Volante della Questura.
La perquisizione
L’intervento è scattato nei giorni scorsi dopo numerose chiamate al 112 da parte di cittadini che segnalavano un uomo che importunava i passanti e colpiva con calci e pugni le auto in transito. Arrivati sul posto, i poliziotti lo hanno trovato sdraiato al centro della carreggiata. Alla vista degli agenti, anziché calmarsi, il 29enne ha reagito con violenza, minacciandoli e colpendoli con calci e pugni nel tentativo di sottrarsi al controllo e fuggire. Dopo una colluttazione, gli operatori sono riusciti a immobilizzarlo. Durante la perquisizione hanno trovato nel suo borsello un coltello di grandi dimensioni, immediatamente sequestrato.
L’arresto
L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati allo spaccio, alla guida in stato di ebbrezza e alla resistenza a pubblico ufficiale, è stato arrestato con le accuse di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, danneggiamento, porto illegale di armi e mancata esibizione dei documenti.
Il questore di Brescia Paolo Sartori ha inoltre chiesto alla Commissione territoriale competente la revoca della protezione internazionale riconosciuta al 29enne, con l’obiettivo di avviare le procedure per il suo allontanamento dall’Italia.