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Cade dalla motocross durante un salto in pista, grave un ragazzo

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio sulla pista «La Boschina» a Pompiano. Il giovane di Gussago ha battuto il torace sul manubrio
I carabineri sulla pista di motocross teatro dell'incidente - © www.giornaledibrescia.it
I carabineri sulla pista di motocross teatro dell'incidente - © www.giornaledibrescia.it

Ha perso il controllo della moto da cross durante un salto e ha sbattuto prima sul manubrio e poi a terra il ragazzo, di poco più di vent’anni, residente a Gussago e alle prime esperienze sulle due ruote, che nel pomeriggio di oggi è stato coinvolto in una rovinosa caduta mentre si allenava sulla pista da motocross La Boschina di Pompiano.

Sono stati gli amici e i familiari che erano con lui, insieme al custode della struttura sportiva, i primi a soccorrerlo. In particolare un altro giovane motociclista, appena lo ha visto a terra, si è fermato ad aiutarlo e ha fatto partire la richiesta di intervento per le squadre di emergenza. 

Sul posto sono arrivati automedica, ambulanza ed elisoccorso oltre ad una pattuglia dei carabinieri di Verolanuova. Per la dinamica dell’incidente e la delicatezza della caduta il ragazzo è stato sedato prima del trasporto in ospedale. Le sue condizioni sono serie ma, per fortuna, non sarebbe in imminente pericolo di vita 

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incidente sportivocaduta in motoincidente motocrossPompiano
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