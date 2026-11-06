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Bruciore alla gola negli spogliatoi, evacuazione al Capirola di Ghedi

Probabilmente uno studente dell’istituto ha spruzzato dello spray al peperoncino: sono arrivati i soccorsi, ma la causa dell’irritazione resta misteriosa
Gianantonio Frosio
I soccorsi al Capirola di Ghedi
I soccorsi al Capirola di Ghedi

Probabilmente una mezza spruzzatina di spray al peperoncino, o qualcosa del genere, che qualcuno, verosimilmente uno studente, ha avuto la bella idea di diffondere negli spogliatoi della palestra. Vigili del fuoco, carabinieri e Croce rossa (di Calvisano), che sono intervenuti sul posto, non hanno avuto modo di verificare con precisione la causa.

Di sicuro c’è che, verso la fine della mattinata, una classe dell’Istituto superiore Capirola, che stava facendo Educazione fisica, è stata fatta evacuare perché negli spogliatoi c’erano tracce di una misteriosa sostanza che ha provocato qualche bruciore di gola. Niente di grave, per fortuna, così tutti (studenti, personale della scuola e soccorritori) hanno continuato la loro giornata come se niente fosse.

Tutto è bene quel che finisce bene. Ma se neanche cominciava era meglio: docenti, carabinieri, vigili del fuoco e volontari della Croce rossa avevano sicuramente qualcosa di meglio da fare.

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