Brigata Alpina Julia, concluso l’addestramento sulle Prealpi bresciane

Si è concluso nei giorni scorsi a Irma il modulo addestrativo di movimento in montagna organizzato dal 3° Reggimento Artiglieria Terrestre (da montagna) della Brigata Alpina Julia, con la partecipazione di personale del 7° Reggimento Alpini e del Reggimento Piemonte Cavalleria (2°). Il Reggimento Logistico Julia ha garantito il supporto logistico durante l’intera attività, svolta presso la «Casa dell’Alpino» grazie alla collaborazione con la Associazione Nazionale Alpini – Sezione di Brescia.
L’addestramento
L’addestramento ha avuto l’obiettivo di incrementare le capacità di movimento e le competenze tecnico-alpinistiche del personale in ambiente montano, consolidando al contempo lo spirito di corpo e i valori delle Truppe Alpine. Le attività sul terreno si sono concentrate sulle principali vette delle Prealpi bresciane e hanno incluso marce tattiche, esercitazioni su vie ferrate, arrampicata in falesia e topografia applicata.
Il modulo ha inoltre rappresentato un importante test logistico, verificando la capacità dei reparti di operare lontano dalle sedi stanziali. Gli specialisti del Reggimento Logistico «Julia» hanno infatti assicurato piena autonomia a un contingente di oltre cento militari impegnati nell’addestramento.
A completamento del percorso formativo, sono state svolte lezioni dedicate alla storia del Corpo degli Alpini, approfondimenti sulla «Guerra Bianca» in Adamello e visite guidate sui luoghi della Grande Guerra, con l’obiettivo di rafforzare l’identità alpina e il senso di appartenenza dei giovani militari.