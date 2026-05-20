Brigata Alpina Julia, concluso l’addestramento sulle Prealpi bresciane

Si è concluso nei giorni scorsi a Irma il modulo addestrativo di movimento in montagna organizzato dal 3° Reggimento Artiglieria Terrestre (da montagna) della Brigata Alpina Julia , con la partecipazione di personale del 7° Reggimento Alpini e del Reggimento Piemonte Cavalleria (2°). Il Reggimento Logistico Julia ha garantito il supporto logistico durante l’intera attività, svolta presso la «Casa dell’Alpino» grazie alla collaborazione con la Associazione Nazionale Alpini – Sezione di Brescia.

L’addestramento

L’addestramento ha avuto l’obiettivo di incrementare le capacità di movimento e le competenze tecnico-alpinistiche del personale in ambiente montano, consolidando al contempo lo spirito di corpo e i valori delle Truppe Alpine. Le attività sul terreno si sono concentrate sulle principali vette delle Prealpi bresciane e hanno incluso marce tattiche, esercitazioni su vie ferrate, arrampicata in falesia e topografia applicata.