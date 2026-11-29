Brescia su Sky per «4 Ristoranti»: Borghese è in città per le riprese
Il conduttore ha annunciato sui social l’arrivo della troupe in centro, dopo che qualcuno già aveva avvistato il van: ancora top secret i nomi dei quattro locali coinvolti nella sfida
La storia di Borghese
«Siamo a Brescia per una nuova puntata e c’è un sole meraviglioso»: così Alessandro Borghese, conduttore del programma «4 Ristoranti» in onda su Sky, ha annunciato l’arrivo della troupe in città. Il van brandizzato della trasmissione era stato avvistato in zona ring, facendo subito partire il toto-ristoranti: quali saranno i quattro locali scelti per la sfida e chi si contenderà la vittoria della puntata?
«Andremo in giro per questa città pazzesca ad assaggiare quattro ristoratori. È domenica, c’è gente in giro e siamo qui con la troupe», ha raccontato Borghese nelle sue storie su Instagram, confermando così le riprese bresciane. Per ora non sono stati svelati i nomi dei ristoranti coinvolti né quando andrà in onda l’episodio.