Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

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Il conduttore ha annunciato sui social l’arrivo della troupe in centro, dopo che qualcuno già aveva avvistato il van: ancora top secret i nomi dei quattro locali coinvolti nella sfida

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L’opera di Jimmy Milani trasforma Corso Mameli e Largo Formentone in una trama di luce e racconta le connessioni che ogni giorno fanno vivere la città