La Squadra Mobile di Brescia ha arrestato in flagranza di reato un 57enne pluripregiudicato per spaccio di stupefacenti, a seguito di una segnalazione ricevuta tramite l’applicazione Youpol. L’uomo è stato pedinato mentre utilizzava un furgone intestato all’azienda per la quale lavora ed è stato bloccato in Corso Martiri della Libertà subito dopo aver venduto tre grammi di cocaina per ottanta euro. Le successive perquisizioni personali, veicolari e domiciliari hanno permesso di sequestrare altri quindici grammi di cocaina, dieci grammi di marijuana e due bilancini di precisione. L'operazione è stata elogiata dal Questore Paolo Sartori come un importante risultato contro la criminalità locale.
Brescia, spacciava col furgone aziendale: arrestato un 57enne
L’uomo è stato bloccato in Corso Martiri della Libertà dalla Squadra mobile: aveva appena venduto tre grammi di cocaina per ottanta euro
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