Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Brescia, spacciava col furgone aziendale: arrestato un 57enne

L’uomo è stato bloccato in Corso Martiri della Libertà dalla Squadra mobile: aveva appena venduto tre grammi di cocaina per ottanta euro
Roberto Manieri

Roberto Manieri

Giornalista

L'uomo è stato bloccato dalla Squadra mobile
L'uomo è stato bloccato dalla Squadra mobile

La Squadra Mobile di Brescia ha arrestato in flagranza di reato un 57enne pluripregiudicato per spaccio di stupefacenti, a seguito di una segnalazione ricevuta tramite l’applicazione Youpol. L’uomo è stato pedinato mentre utilizzava un furgone intestato all’azienda per la quale lavora ed è stato bloccato in Corso Martiri della Libertà subito dopo aver venduto tre grammi di cocaina per ottanta euro. Le successive perquisizioni personali, veicolari e domiciliari hanno permesso di sequestrare altri quindici grammi di cocaina, dieci grammi di marijuana e due bilancini di precisione. L'operazione è stata elogiata dal Questore Paolo Sartori come un importante risultato contro la criminalità locale.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
spacciococainapusherarrestoBrescia
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...