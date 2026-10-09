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Brescia, sequestrate sette macchinette a gettoni in un centro commerciale

Gli apparecchi non avevano la targhetta identificativa obbligatoria e mancavano dei titoli autorizzativi. Il personale dell’Agenzia delle Dogane ha contestato violazioni amministrative e tributarie per un importo di quasi 35mila euro
Il sequestro di una macchinetta
Il sequestro di una macchinetta

Sette macchinette a gettone, di quelle per la «pesca» di oggetti, sono state sequestrate in un centro commerciale di Brescia dal personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Lombardia 7. Gli apparecchi si trovavano in un’area coperta all’esterno della struttura: secondo quanto accertato dagli ispettori, non avevano la targhetta identificativa obbligatoria e, dopo ulteriori accertamenti, il personale dell’Agenzia ha anche riscontrato l’assenza dei titoli autorizzativi previsti dalla normativa.

Le sette macchinette sono state sequestrate insieme al denaro che contenevano, un importo pari nel complesso a 1.644,10 euro. In totale, poi, sono state inoltre contestate violazioni amministrative e tributarie per un importo complessivo di 34.964,49 euro.

L’ispezione rientrava tra le attività finalizzate alla tutela dell’erario, alla salvaguardia delle entrate tributarie e al contrasto del gioco illegale.

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