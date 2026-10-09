Brescia, sequestrate sette macchinette a gettoni in un centro commerciale

Gli apparecchi non avevano la targhetta identificativa obbligatoria e mancavano dei titoli autorizzativi. Il personale dell’Agenzia delle Dogane ha contestato violazioni amministrative e tributarie per un importo di quasi 35mila euro

09 ottobre 2026 1 ' di lettura

Il sequestro di una macchinetta Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti sequestromacchinette a gettonigioco d'azzardoBrescia Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...