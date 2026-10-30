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Brescia, scappa dalla polizia e viene travolto da un furgone: è grave

Il fatto è accaduto in via Zara. Tutto sarebbe cominciato con una chiamata alle forze dell'ordine da parte di un supermercato della zona, dove il giovane avrebbe creato disordini
Andrea Cittadini

Andrea Cittadini

Vicecaporedattore

Il giovane è stato condotto al Civile in gravi condizioni (foto d'archivio)
Il giovane è stato condotto al Civile in gravi condizioni (foto d'archivio)

Un giovane è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un furgone in via Zara, a Brescia. Il ragazzo, di origini magrebine e senza documenti al momento dei soccorsi, è stato trasportato al Pronto soccorso degli Spedali Civili, in condizioni gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione tutto sarebbe cominciato con una chiamata alle forze dell'ordine da parte di un supermercato della zona, dove il giovane avrebbe creato disordini probabilmente sotto effetto di alcol.

Quando è arrivata la Polizia il ragazzo si è dato alla fuga. Nel tentativo di allontanarsi ha attraversato via Zara, finendo investito da un furgone che stava transitando in quel momento. Sul luogo dell'incidente è intervenuta anche la Polizia Locale, che si è occupata dei rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'investimento. Restano da chiarire le circostanze che hanno preceduto la fuga e la sequenza dei fatti che ha portato all'incidente.

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