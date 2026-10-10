Riscaldamento a Brescia, accensione rinviata al 22 ottobre

A Brescia i termosifoni resteranno spenti una settimana in più. Considerate le temperature ancora elevate rispetto alla media del periodo, la sindaca Laura Castelletti ha firmato un'ordinanza che posticipa dal 15 al 22 ottobre la data di accensione degli impianti di riscaldamento in città.
La decisione modifica quindi il calendario ordinario, che avrebbe consentito di avviare gli impianti da giovedì prossimo. Fino al 21 ottobre compreso, salvo le eccezioni previste, il riscaldamento non potrà essere acceso.
Orari e temperature
Dal 22 ottobre gli impianti potranno entrare in funzione esclusivamente tra le 5 e le 23. Resta inoltre fissato a 19 gradi, con una tolleranza di due gradi, il limite massimo della temperatura negli ambienti, in coerenza con le disposizioni regionali e con gli obiettivi del Piano Aria e Clima.
Per gli edifici destinati ad attività industriali, artigianali e assimilabili, la temperatura massima consentita è invece di 18 gradi, sempre con due gradi di tolleranza.
Le eccezioni
Il rinvio non riguarda alcune categorie di edifici, tra cui ospedali, cliniche, case di cura, strutture di ricovero per anziani e minori, scuole materne, asili nido, piscine e saune.
Per queste strutture restano in vigore le specifiche deroghe previste dalla normativa.