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Calano le temperature: a Brescia riscaldamenti accesi dal 15 ottobre

Il periodo di accensione durerà fino al 15 aprile, con un massimo di 14 ore al giorno consentite. Per le abitazioni e gli altri edifici a uso civile il riferimento indicato è di 20 gradi
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Riscaldamento: impianti accesi dal 15 ottobre

Temperature in ribasso nei prossimi giorni. Dal 15 ottobre potranno essere accesi a Brescia gli impianti di riscaldamento. Il periodo di accensione durerà fino al 15 aprile, con un massimo di 14 ore al giorno consentite.

Le indicazioni

L’accensione è consentita solo tra le 5 e le 23. Per le abitazioni e gli altri edifici a uso civile il riferimento indicato è di 20 gradi, con una tolleranza di 2 gradi. Per gli immobili destinati ad attività industriali o artigianali il limite indicato è invece di 18 °C, sempre con una tolleranza di 2 °C.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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