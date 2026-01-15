Brescia ricorda madre Eugenia Menni a cent’anni dalla sua nascita

«Non so dove andremo a finire, ma so soltanto che dentro di me ho sentito il bisogno di lasciare alla città di Brescia un segno concreto della passione che la nostra fondatrice santa Maria Crocifissa di Rosa ebbe per gli ammalati. Lei amò il mondo del dolore, pertanto è giusto continuare la sua opera in obbedienza alle leggi della carità nella cura dell’ammalato».

Sono parole di madre Eugenia Menni che commentava la decisione di costruire la nuova Poliambulanza. Una scelta molto impegnativa ma ancor di più lungimirante. Nel centenario della nascita, questa suora straordinaria verrà ricordata sabato 17 gennaio.

Il programma

Si inizierà con la messa delle 8.30 celebrata dal vescovo Pierantonio Tremolada alla Casa Santa Madre in via Schivardi 48 in città. Ci si trasferirà poi al Campus dell’Università Cattolica in via della Garzetta. Alle 9.30 l’accoglienza dei partecipanti, alle 10 l’apertura dei lavori coordinati dalla giornalista Anna Della Moretta, già redattrice del Giornale di Brescia.

La prima relazione è stata affidata a madre Maria Oliva Bufano, Superiora generale Suore Ancelle della Carità: «Prendersi cura delle fragilità, generare futuro: il carisma e l’eredità di madre Eugenia Menni» è il titolo del suo intervento.

Toccherà poi a Mario Taccolini, presidente della Fondazione Poliambulanza, parlerà del tema «Le Ancelle a Brescia, la concretezza della carità nella storia della Poliambulanza». A seguire spazio ad alcune video testimonianze, contributi di mons. Giacomo Canobbio, suor Rosetta Cappelli, caposala Hospice Domus Salutis, Severo Bocchio, volontario Vad (Volontari a domicilio).

Quindi l’intervento di Paolo Corsini dal titolo «La visione di madre Eugenia Menni, una preziosa eredità». A seguire le video testimonianze di Sandro Albini, già consigliere delegato Poliambulanza, e Giovanni Zaninetta, già direttore Hospice Domus Salutis.

L’ex assessore regionale Margherita Peroni tratterà il tema «Una vita spesa per il bene comune». A seguire le video testimonianze del senatore Adriano Paroli e di Marco Menni, nipote di madre Eugenia e presidente di Confcooperative Brescia.