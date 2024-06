Enrico Gregorelli del Tartaglia vince il concorso «Le Torri Gemelle tra memoria e futuro»

Enrico Gregorelli del Tartaglia-Olivieri è il vincitore del concorso «Le Torri Gemelle tra memoria e futuro», aperto a tutti gli studenti del Bresciano e promosso dalla Casa della Memoria in collaborazione con il liceo Veronica Gambara, ideatore del progetto, e il liceo Annibale Calini, capofila dell’Ambito 6.

Oggi pomeriggio, alla presenza di Manlio Milani e Alfredo Ceraso, si è tenuta la cerimonia di premiazione del vincitore e dei quattro segnalati: Michele Bianchi del Gambara, Sara Cavagnoli del Lunardi, Martina Cosio del Copernico e Riccardo Fagoni dell’iis Castelli.

La visita

L’iniziativa prende le mosse dall’incontro tra Daniel A. Nigro, nel 2001 capo dei Vigili del Fuoco di New York, e la città e le scolaresche bresciane tenutosi l’11 e 12 settembre dell'anno scorso al San Barnaba. Il racconto di quei giorni ha dato il via a un dialogo con i giovani fatto di domande, stupore, ricerca di sensi e significati. Di qui l’idea di un concorso che consentisse ai giovani di conoscere quell’attentato che allora, si disse, aveva cambiato il mondo.

Trovare i propri perché, elaborarli e offrirli alla città è stata la finalità ultima del concorso. Casa della Memoria, l’associazione che dal 2000 ha voluto fare della memoria, non solo quella della strage di piazza della Loggia, la propria ragion d’essere, ha così voluto creare questa iniziativa che coinvolgesse in prima persona le giovani generazioni. Nel complesso hanno partecipato studentesse e studenti di 15 istituti.

«Siamo contenti e soddisfatti - ha detto Milani -, perché abbiamo ottenuto una buona risposta da parte delle scuole bresciane». La decisione su quali fossero gli elaborati migliori è spettata alla commissione composta dai prof Patrizia Schiffo, dirigente del Gambara, Marco Tarolli, direttore del Calini e Giovanni Spinelli di Casa della Memoria.

All’unanimità i componenti della giuria hanno scelto Gregorelli come vincitore perché «il suo elaborato, pienamente coerente con i temi del concorso - recita la motivazione -, propone un originale progetto architettonico che stabilisce un’efficace connessione memoriale tra le due città di Brescia e New York, duramente colpite entrambe dal terrorismo, seppur in tempi e in contesti storici differenti. Le soluzioni costruttive prospettate risultano inoltre attente ad altre criticità del nostro presente, in particolare a quella ambientale, e alle istanze abitative dei giovani. È inoltre apprezzabile l’allestimento di un moderno museo che unisce i due edifici e idealmente la memoria delle due comunità urbane».

Premio e progetti

Il primo classificato ha vinto un voucher di 3.500 euro per recarsi entro il 31 agosto di quest’anno a New York per visitare il Memorial 9/11. Durante la sua permanenza qui, dovrà realizzare un reportage della sua visita da presentare poi alla cittadinanza in occasione delle manifestazioni organizzate dalla Casa della Memoria.

Gli elaborati del vincitore e dei segnalati sono consultabili al seguente link.