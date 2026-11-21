È stata celebrata questa mattina, in Duomo, la Messa in onore della Virgo Fidelis, proclamata «Celeste Patrona dell’Arma dei Carabinieri» nel 1949 da Papa Pio XII. «Da allora, “Nei secoli fedele” non rappresenta soltanto un motto, ma l’impegno morale quotidiano delle donne e degli uomini dell’Arma: fedeltà alle istituzioni dello Stato e alla Costituzione, presidio di sicurezza, legalità e vicinanza ai cittadini e alle comunità», scrivono i Carabinieri annunciando la ricorrenza. La funzione religiosa è stata presieduta da monsignor Carlo Bresciani, Vescovo emerito della Diocesi di San Benedetto del Tronto.
Nell’omelia, Monsignor Bresciani ha indicato «in Maria il modello autentico della fedeltà, intesa come capacità di restare accanto agli altri, soprattutto nei momenti di fatica e sacrificio. Riflettendo sul servizio pubblico e sull’esercizio dell’autorità, ha sottolineato come il comando sia prima di tutto responsabilità verso il bene comune, da esercitare con umanità, ascolto e prossimità».
L’intervento
Nel corso del suo intervento, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Brescia, Colonnello Alberto Raucci ha ricordato anche l’85° anniversario della battaglia di Culqualber (21 novembre 1941), che valse alla Bandiera dell’Arma la seconda Medaglia d’Oro al Valor Militare per il sacrificio del Primo Battaglione Carabinieri e Zaptiè mobilitato. Un momento di particolare commozione è stato dedicato al ricordo dei Caduti dell’Arma, con un pensiero speciale rivolto al Sottotenente Marco Piffari, tragicamente scomparso lo scorso anno a Castel d’Azzano, e al Generale di Divisione Lamberto Disibio, già Comandante della Legione Carabinieri di Brescia, deceduto poche settimane fa.
Ampio rilievo è stato inoltre riservato alla Giornata dell’Orfano e alla preziosa opera svolta dall’Onaomac (Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell’Arma dei Carabinieri), punto di riferimento concreto e costante per le famiglie dei militari caduti. Rivolgendosi poi direttamente ai Carabinieri in servizio nei 205 Comuni della provincia, il Comandante ha espresso profonda gratitudine per la disponibilità ininterrotta, garantita giorno e notte a tutela delle comunità locali.
Il simbolo
In occasione della Giornata Nazionale degli Alberi, al termine della celebrazione, il Comandante Provinciale e il Colonnello Cesare Nascè, Comandante del Gruppo Carabinieri Forestale di Brescia, hanno consegnato due piante di acero — simbolo di vita, rinascita e custodia del creato — alla Prof.ssa Francesca Bacellari, Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Manerbio, e alla Prof.ssa Vittorina Ferrari, Dirigente scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore “Einaudi” di Chiari, dove l’albero verrà piantumato nel “Giardino dei Giusti”.
Infine, un messaggio particolarmente sentito è stato indirizzato ai giovani e al mondo della scuola, richiamando l’importanza di istituzioni aperte, vicine ai territori e capaci di dialogare con le nuove generazioni, anche attraverso progetti dedicati.
In tale ambito si collocano gli incontri sulla cultura della legalità, le“caserme aperte” e la partecipazione ad attività educative come quella odierna in Piazza della Vittoria: il «Villaggio della cura», iniziativa organizzata dal Comune di Brescia – coordinamento pedagogico territoriale nell’ambito dei Diritti del fanciullo per accompagnare i più piccoli alla scoperta delle regole della strada attraverso il gioco, effettuando un percorso, al termine del quale viene rilasciato un attestato di partecipazione, in un clima di gioco, scoperta e totale rassicurazione.