Brescia, arrestato un 32enne con precedenti per droga

La Squadra Volante della Questura ha arrestato un cittadino marocchino 32enne domiciliato in città, con numerosi precedenti per reati contro la persona, resistenza a pubblico ufficiale e stupefacenti, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Procura di Brescia per concreto pericolo di fuga e per la gravità delle condotte contestate.
L’uomo è stato individuato e fermato in zona San Polo durante i controlli del territorio a un’autovettura, condotto in Questura e poi trasferito a Canton Mombello per espiare la pena.
Il questore Paolo Sartori ha disposto nei suoi confronti anche un ordine di allontanamento dal territorio nazionale con espulsione dall’Italia, che diverrà operativa dopo aver scontato la pena. «La ricerca e l’arresto dei latitanti garantiscono esecuzione alle sentenze ed evitano che soggetti socialmente pericolosi continuino a delinquere indisturbati: è una delle priorità della Polizia di Stato», ha sottolineato il questore.