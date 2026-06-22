Brescia, arrestato un 32enne con precedenti per droga

L’uomo è stato individuato e fermato dalla Polizia in zona San Polo. Nei suoi confronti il questore ha disposto l’espulsione dall’Italia dopo il carcere

Roberto Manieri Giornalista 22 giugno 2026 1 ' di lettura

L'intervento della Polizia a San Polo Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti arrestoPolizia di StatoSan Polo Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...