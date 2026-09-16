Brescia, arrestato con un 11 kg di droga nel garage

Una vita familiare all’apparenza normale, un lavoro regolare. E poi, secondo quanto ricostruito dalla Polizia Locale di Brescia, un’attività di spaccio gestita dal garage di casa, dove gli agenti hanno trovato circa 11 kg di droga tra marijuana e hashish.
L’arresto è arrivato al termine di un’indagine condotta dal Nucleo di Polizia giudiziaria della Locale, Squadra operativa. Nel pomeriggio del 10 settembre gli agenti si sono appostati nei pressi dell’abitazione dell’uomo, in città, tenendo sotto osservazione sia il cortile interno sia l’esterno dell’edificio.
L'andirivieni dal garage
Una volta tornato a casa dal lavoro, l’uomo avrebbe cominciato a entrare e uscire ripetutamente dall’autorimessa. Subito dopo, secondo la ricostruzione della Locale, avvenivano brevi incontri con persone che raggiungevano l’abitazione in automobile oppure venivano fatte entrare a piedi nel cortile.
È stato uno di questi incontri a fornire agli agenti il primo riscontro. Una persona, fermata poco dopo essere entrata nel garage insieme al sospettato, è stata trovata in possesso di 5 grammi di hashish. A quel punto i poliziotti hanno fermato l'uomo quando è uscito sulla strada davanti alla propria abitazione e hanno perquisito il garage.
In garage
È lì che, secondo quanto riferisce la Polizia Locale, è stato scoperto il quantitativo più consistente: circa 11 kg di sostanze stupefacenti: 7 di marijuana e 4 di hashish.
Nell'autorimessa sono stati trovati anche strumenti e materiale utilizzati, secondo gli investigatori, per gestire, imballare e confezionare la droga.
L'uomo è stato quindi arrestato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria.