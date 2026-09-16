Brescia, arrestato con un 11 kg di droga nel garage

Vita normale, lavoro regolare: gli agenti della Polizia locale cittadina hanno però notato il viavai sospetto dall’autorimessa e lì hanno trovato marijuana e hashish

16 settembre 2026 1 ' di lettura

La droga sequestrata dalla Polizia locale Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti drogaarrestoPolizia localeBrescia Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...