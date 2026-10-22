Brescia, un’altra spaccata in un centro estetico: il copione è lo stesso

Spaccata nella notte tra mercoledì 21 e giovedì 22 ottobre al centro estetico «Inferno Giallo» di viale del Piave. A essere preso di mira, a 24 ore di distanza dal furto di «Beauty & Vitalè» in via Cremona, un altro salone di bellezza. Lo scenario pare essere sempre lo stesso, anche se questa volta l’assenza di telecamere di videosorveglianza rende più complicato ricostruire la vicenda. Ancora da capire se il ladro abbia agito da solo o in gruppo.
Cosa è successo
Una volta spaccata la vetrata di notte chi è entrato ha rubato i soldi del fondo cassa, lasciando all’interno del negozio tutti i prodotti e il telefono aziendale.
«Siamo molto arrabbiate e deluse - raccontano la titolare e una dipendente del centro -. Questa mattina non abbiamo avuto un bel risveglio. Ci hanno avvisato i proprietari del bar qui vicino e siamo subito arrivate sul posto. Non è tanto per il fondo cassa, è più il disagio che ci hanno creato per la rottura della vetrina».
La titolare ha sporto denuncia, nel frattempo il negozio ha riaperto.
La situazione
«Viale del Piave negli anni è veramente peggiorata - continuano -. Una volta eravamo molto più tranquille. Non c’è bella gente in giro, soprattutto la sera». «Inferno Giallo» si trova a poco più di un chilometro e mezzo dal centro estetico di via Cremona.
Chi indaga ora dovrà capire se l’autore delle spaccate ai saloni di bellezza sia la stessa persona.