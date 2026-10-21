Spaccata al centro estetico, ladro in ciabatte ruba telefono e fondo cassa

È arrivato in ciabatte, ha forzato la serratura della serranda e infranto il vetro della porta d’ingresso. Il tutto mentre il vento forte, secondo il racconto della responsabile, copriva i rumori dello scasso. Furto ieri sera, martedì 20 ottobre, al Beauty & Vitalè, il centro estetico di via Cremona 16, a Brescia, aperto lo scorso marzo.
Cosa è successo
Il ladro, ripreso dalle telecamere, è entrato intorno alle 22.15 e ha portato via il telefono aziendale e il fondo cassa, lasciandosi alle spalle la serranda danneggiata e i frammenti della porta sul pavimento. A ricostruire l’accaduto è Nina, responsabile del centro, che si è accorta dell’intrusione verso le 23, controllando a distanza le immagini della videosorveglianza. «Ogni tanto guardiamo le telecamere anche da casa. Quando abbiamo visto, siamo corse qui» racconta.
Dopo aver scoperto il furto, Nina ha contattato il titolare del bar vicino, chiedendogli di andare a controllare. Nel frattempo, anche lei si è precipitata in via Cremona, dove ha trovato i segni del passaggio del ladro e il vetro sparso all’ingresso. Le riprese hanno permesso di ricostruire la sequenza: l’uomo ha armeggiato con la serratura della serranda, riuscendo a forzarla, quindi si è aperto un varco attraverso la porta a vetri. A colpire, nelle immagini, anche le calzature: per mettere a segno il furto si era presentato in ciabatte. Il vento che soffiava sulla città avrebbe contribuito a coprire il rumore della serranda e del vetro infranto.
«Ieri c’era vento forte» ricorda Nina, che ritiene che il frastuono delle raffiche abbia favorito l’intrusione.
Il furto
Il bilancio comprende il denaro lasciato come fondo cassa e il cellulare utilizzato per il lavoro, oltre alle riparazioni necessarie per rimettere in sicurezza l’ingresso. L’ammontare complessivo deve ancora essere quantificato. Per il centro, avviato soltanto pochi mesi fa, il furto ha significato anche dover affrontare in tarda serata i danni provocati per entrare nei locali. «Presenteremo denuncia ai carabinieri» annuncia la responsabile. Ci sono anche le immagini delle telecamere, che hanno registrato l’incursione e potranno essere utili per risalire all’autore.