Allievi agenti di Polizia, la scuola guida diventa soccorso vero

Un imprevisto che si è tramutato in un autentico banco di prova per alcuni aspiranti agenti di Polizia. È quello in cui si sono imbattuti alcuni frequentanti della Polgai, la scuola di polizia giudiziaria, amministrativa e investigativa che ha sede in via Veneto, che questa mattina stavano effettuando un’esercitazione di scuola guida operativa con le vetture in livrea biancoazzurra che saranno per molti di loro «l’ufficio» futuro.

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Mentre, con i propri istruttori, stavano percorrendo la via Vallecamonica, si sono trovati al cospetto di una vettura ribaltata nel bel mezzo della carreggiata, tra il ponte sul Mella e l’incrocio con via Albertano da Brescia. Una situazione di per sé delicata, per le potenziali conseguenze del sinistro, oltre che per la posizione del veicolo incidentato, che rischiava di costituire un ulteriore pericolo per la circolazione.

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I futuri agenti non hanno esitato a tramutare la lezione di scuola guida in un intervento di soccorso vero e proprio, circostanza che non è sfuggita a chi transitava a Sant’Anna: allertato il Nue 112 perché facesse intervenire personale sanitario e Vigili del fuoco e appurato che le persone coinvolte – due donne – erano comunque in buone condizioni, hanno provveduto a gestire il traffico e tutelare gli altri conducenti disponendo la vettura di servizio a riparo dell’area d’intervento.

Incidente in via Vallecamonica e intervento degli agenti della Polgai - © www.giornaledibrescia.it

Hanno quindi atteso l’arrivo dei pompieri e del personale della Polizia Locale, incaricato dei rilievi, prima di riprendere la lezione di scuola guida. Probabilmente ancor più motivati di prima nella loro scelta professionale al servizio della collettività.