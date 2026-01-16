Alla Polgai di Brescia hanno giurato 246 nuovi agenti
I nuovi 246 agenti in prova del 231esimo Corso di formazione per Allievi Agenti alla Scuola Polgai di Brescia hanno giurato stamattina. In totale in Italia entreranno in servizio per la Polizia di Stato 2.432 Agenti in prova. Presenti alla cerimonia il prefetto di Brescia Andrea Polichetti e il questore Paolo Sartori.
- Il giuramento degli Agenti allievi alla Polgai - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
Un rito dal sapore antico quello del giuramento dei giovani ai valori e ai contenuti della nostra Costituzione. Una mattinata per mettere in evidenza l'impegno di 246 giovani dediti alle istituzioni che da oggi vestono ufficialmente una giubba, una divisa per riconoscersi nei valori della democrazia e della legalità al servizio della comunità.
